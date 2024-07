Neopromossa in serie C ma la Pianese non vuole essere una meteora

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è un gradito ritorno nella prossimaC. Nonostante rappresenti un paese di poche anime, Piancastagnaio, laè per la seconda volta a salire fra i professionisti, dopo aver vinto il suo girone diD davanti a corazzate come Livorno, Grosseto e Follonica Gavorrano e outsider di lusso come Tau Calcio e Seravezza Pozzi. Laprosegue la propria programmazione in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi lavora sul fronte calciomercato: “Siamo entrati nel vivo del lavoro – dichiara il dirigente della– Dopo i festeggiamenti per la promozione e per la conquista dellaC è iniziata la riorganizzazione della società. L’iscrizione al torneo di C è stata formalizzata e adesso siamo operativi e ci stiamo muovendo per allestire una squadra che permetta di continuare a far divertire il presidente Maurizio Sani e tutti i tifosi, e quindi che ci faccia togliere delle belle soddisfazioni”.