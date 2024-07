Il Colpo di Mezzanotte | Ikoné tiene in scacco il mercato della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 - Parola d'ordine, attendere. In casaè stato un lunedì piuttosto piatto sul fronte del. Zero sussulti anche per quanto riguarda la trattativa Zaniolo, con il club viola fermo sulle proprie posizioni. Il calciatore si sposta tra la Liguria e la Toscana in attesa di notizie definitive che tardano ad arrivare. Galatasaray al momento irremovibile, quei 20 milioni prima o poi dovranno arrivare, altrimenti il calciatore (nonostante il suo pressing) non si muove. Ma è chiaro che la trattativa si chiuderà in un senso o nell'altro. Zaniolo in Turchia non vuole rimanere, lo ha già detto più volte. La famiglia lo chiama, compreso il piccolo Tommaso di cui ha iniziato a prendersi cura con continuità. Il problema, al momento, sono le cessioni bloccate.