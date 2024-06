Temporali in Emilia Romagna nuova allerta meteo gialla | Previsti danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno 2024 – Poche ore di tregua dal maltempo, soffocati dalla sabbia sahariana e dall’afa ed è già ora di tornare all’) per i. E’ un’estate ben strana, quella che stiamo vivendo: e per fortuna che ihanno concesso una tregua almeno per lo storico passaggio del Tour de France in. I problemi, intesi come piogge anche intense, inizieranno – riferisce Arpa– dal pomeriggio di lunedì 1 luglio. “Sono previste – scrivono infatti i previsori nell’– condizioni favorevoli allo sviluppo didi forte intensità, con possibili effetti eassociati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sulla fascia costiera”. Ed ecco quindi che quasi tutto la regione torna sotto scacco dalla sera di lunedì: a ‘salvarsi’, stando alle previsioni, saranno solo le zone di montagna e collina dell’(ossia alture bolognesi, modenesi, reggiane, parmensi e piacentine).