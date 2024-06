Stazione Termini in tilt | disagi e treni in ritardo o cancellati Che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Ennesima giornata di passione sul fronte ferroviario, con un guasto alla linea elettrica che sta causando pesanti ritardi ee coinvolgendo iin partenza o transito dalla. Lo denuncia in una nota il Codacons, che riporta le informazioni fornite sul sito ditalia secondo cui dalle ore 8:13 di questa mattina la circolazione risulta rallentata «per un guasto alla linea elettrica tra Romae Roma Prenestina. IAlta Velocità, Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. IRegionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti». «Allaè il caos, traregionali, ritardi per l'alta velocità, e poche informazioni ai passeggeri che attendono i convogli in banchina» denuncia il presidente Carlo Rienzi, che prosegue: «Un disservizio che avviene quando migliaia di cittadini si spostano in treno per andare al mare o raggiungere mete di villeggiatura, causandoenormi all'utenza.