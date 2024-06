Siamo stati palpeggiati al Milano Pride La denuncia di quattro giornalisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI -hanno raccontato di esseremole, toccati enelle parti intime da un uomo non identificato durante ildi ieri pomeriggio. Il tutto sarebbe avvenuto durante il punto stampa della segretaria Pd Elly Schlein, sotto il carro del partito. L'uomo, notato ad aggirarsi tra iradunati per l'intervista, avrebbe approfittato della folla per confondersi e molestare i cronisti. Il partito, una volta informato, si e' subito attivato in solidarieta' aie per approfondire quanto accaduto, controllando ed escludendo che l'uomo fosse un loro volontario. La segreteria milanese ha immediatamente espresso vicinanza.