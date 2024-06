Palpeggiati al Pride di Milano durante il punto stampa del Pd La denuncia di quattro giornalisti all’indomani dell’evento con Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Toccati enelle parti intimeildi. Questa è ladi, tutti uomini, che raccontano di aver subito le molestie nel corso deldella segretaria del Partito Democraticoa margine del corteo che ieri si è snodato nel capoluogo lombardo da piazza della Repubblica all’Arco della Pace. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, anche altri, tra i presenti, avrebbero notato un individuo non meglio identificato aggirarsi tra isotto il carro del Pd confondendosi con i cronisti e molestandoli. Venuto a conoscenza della, il Pd si è attivato per verificare il presunto molestatore non fosse uno degli addetti ai lavori del partito e rilevando che si tratta di un individuo del tutto estraneo ai dem.