Inghilterra-Slovacchia 2-1 Southgate vola ai quarti con il brivido

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Gelsenkirchen (Germania), 30 giugno 2024 - L'rischia grosso, ma stacca il pass per idi finale di Euro 2024. La nazionale dei Tre Leoni se l'è vista brutta contro la, in uno degli ottavi di finale sulla carta più squilibrati, e che invece si è risolto solamente ai tempi supplementari. Il gol di Schranz al 25' aveva fatto sognare la nazionale di Calzona, che è riuscita a mantenere il vantaggio fino al minuto 94', quando Bellingham si è inventato il gol del pareggio con una spettacolare rovesciata. Superato lo spavento, gli inglesi hanno poi ribaltato il risultato nel primo minuto dell'extra-time, fissando il punteggio sul 2-1 in loro favore grazie ad un colpo di testa di Harry Kane. La squadra disfiderà la Svizzera nel prossimo turno del torneo.