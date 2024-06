Incidente Verstappen-Norris Max critico | si butta dentro sperava mi salvassi Amici? Non è…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024)-rivali, da oggi forse solo rivali.non se le sono mandate a dire dopo l’(VIDEO) avvenuto nella gara odierna nel GP dell’Austria.non ha risparmiato dure critiche ache, ovviamente, non ha esitato a rispondere. “Il mio movimento non avviene mentre sto già frenando – ha puntualizzato– da fuori sembra sempre che sia così, ma non lo è. Credo di sapere abbastanza bene cosa fare in questo tipo di scenari“.ha poi criticato il “rsi” di, tecnica rischiosa per portare a casa i sorpassi. “Alcune di queste manovre sono stati dei veri e propri ‘dive bombs’ – ha dichiarato l’olandese – gettando la macchina all’interno e sperando che l’altro si salvi, ma non è sempre il modo in cui si corre.