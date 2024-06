FOTO Non è mai troppo tardi | la ‘beneventana’ Anna consegue il diploma a 93 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl CPIA – Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Benevento è una scuola straordinaria e ricca di opportunità: oltre ai corsi di alfabetizzazione che consentono agli stranieri, provenienti da ogni parte del mondo, di apprendere la lingua italiana e di conseguire la certificazione linguistica di livello A2, offre la possibilità di acquisire ilConclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (ex licenza media) sia agli stranieri già in possesso del titolo appena citato, sia ai cittadini italiani di ogni età che, per motivi di varia natura, in passato hanno dovuto o voluto interrompere il percorso di studi. A tal riguardo, non è trascurabile come motivazione, almeno per quanto riguarda la fascia di età che supera abbondantemente i 70, la scelta obbligata da genitori che ritenevano inadeguata la formazione scolastica per i figli poi la vita scorre e, in tanti casi, le esigenze di ordine pratico prendono il sopravvento su desideri che rimangono inespressi perché percepiti come audaci, inutili, folli, scaduti e sotterrati dal quotidiano incalzare di impegni prioritari e, talvolta, dal timore di rimettersi in gioco.