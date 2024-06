Euro-flop sarà durissima anche ai Mondiali I nomi della prossima Nazionale | possibili clamorose sorprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Saranno altri due anni difficili, di esperimenti e dita incrociate. L'Italia uscita dalle ossa rotte agli ottavi deglipei in Germania guarda oggi con pochissima fiducia al prossimo obiettivo, idel 2026 che si giocheranno in Nord America, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Non è solo per questioni di morale a terra: è la consapevolezza che questo gruppo, magari con più unità d'intenti, più carattere e meno confusione, avrebbe sì potuto fare qualcosa in più ma che in ogni caso l'obiettivo verosimile erano i quarti. Gli azzurri, senza miracoli stile 2021 (quando la rosa però era sensibilmente più forte, con Bonucci, Chiellini e Verratti in più e giocatori decisamente in stato di grazia, come Federico Chiesa), sembrano lontani anni luce da squadre come Francia, Spagna, Germania o l'eterna incompiuta Inghilterra per qualità ed esperienza.