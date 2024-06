Di Lorenzo Spalletti lo ha trasformato nel Biden della Nazionale Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Dilo hanel. È quel che scrive il quotidiano. Lucianodeve rendere conto di tante cose. È così che funziona il day-after di una cocente eliminazione dagli Europei. L’Italia è stata presa a pallonate dalla Svizzera agli ottavi di finale e prima ancora dalla Croazia e soprattutto dalla Spagna nella fase a gironi. Il comune denominatore di tutte queste brutte partite? La presenza in campo di Giovanni Di, un canone Rai in salsa calcistica che si è costretti a pagare pur non volendo usufruire del servizio. Diha giocato ogni singolo secondo di Euro 2024, quando pure lui stesso si sarebbe tolto dal campo.non ha voluto sentire ragioni, preferendo giocare con un uomo in meno – perché tale è stato, sia in difesa che in fase di impostazione – piuttosto che provare altre soluzioni.