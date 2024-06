Di Lorenzo alla Biden | mandato allo sbaraglio lo scandalo del pupillo di Spalletti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Lucianodeve rendere conto di tante cose. È così che funziona il day-after di una cocente eliminazione dagli Europei. L'Italia è stata presa a pnate dSvizzera agli ottavi di finale e prima ancora dCroazia e soprattutto dSpagna nella fase a gironi. Il comune denominatore di tutte queste brutte partite? La presenza in campo di Giovanni Di, un canone Rai in salsa calcistica che si è costretti a pagare pur non volendo usufruire del servizio. È considerato ildi, d'altronde è stato l'allenatore di Certaldo a plasmare l'indistruttibile capitano del Napoli nell'anno dello scudetto. Poi però la festa è finita e di quel Diè rimasto soltanto il ricordo. Si è trasformato in un calciatore mitologico, in un Atlante dei nostri tempi che anziché reggere il cielo sulle proprie spalle è costretto a giocare tutte le partite, nel club e in Nazionale, anche se èstremo delle forze.