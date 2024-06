Zucchine cotte marinate | il contorno che mancava

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 29 giugno 2024) Lesono unsemplice e genuino, molto saporito. Il merito va agli ortaggi che in questa stagione sono al culmine della loro bontà, ma non solo. Collaborano a rendere speciale questa ricetta anche il basilico, il succo di limone e l’aglio. Se solitamente sia abituate a concepire lecrude, quando gusteremo la versione cotta ce ne innamoreremo perdutamente. Si gustano fredde, ovviamente, dopo un riposo di 3 ore almeno in frigorifero: sono morbidissime, intrise di aromi e gustosissime! Super appaganti, possiamo servirle come, oppure aggiungerle ad una ricca insalata, o ancora godercele su una bruschetta. Vediamo insieme come procedere.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 4medie 10 foglie di basilico 2 limoni biologici 2 spicchi di aglio q.