Car Sharing parte il servizio alle stazioni di Acilia e Lido Centro

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno – “Una giornata importante sul fronte della mobilità eco sostenibile da questa mattina anche nel Municipio X,ilCaroffrendo undi qualità a tutti i cittadini”. Durante la conferenza stampa in aula consiliare e successivamente nella commissione Lavori Pubblici e Mobilità effettuata sulle podel car, è stato presentato ilcon il quale sarà possibile prenotare una vettura per la “libertà di movimento” e con una serie di vantaggi e diverse soluzioni di abbonamento (individuale. familiare e azienda). Per il Presidente del Municipio X Mario Falconi e il Presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo si tratta di “Un’opera meritoria aldi un territorio a tutt’oggi escluso.