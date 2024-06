Fonte : zonawrestling di 3 giu 2024

UFC Lightweight World Championship bout: (C) Islam Makhachev Vs #4 Dustin “The Diamond” Poirier Inizia lo stellare main event titolato ed Islam impone immediatamente la sua dominanza con un ottimo gancio per poi portare Dustin a terra con un Double Leg a parete e, dopo aver sfiorato la Kimura potenzialmente letale, chiude l’avversario in una strettissima Body Lock, chiudendo il round nella proverbiale “dominant fashion”, ponendo un continuo pericolo per lo sfidante; inizia il secondo round ed Islam tenta immediatamente il takedown, magistralmente difeso da Dustin che riesce a coordinare gli scambi in piedi connettendo dei buoni ganci e difendendo 3 su 4 atterramenti tentati dal russo lungo la ripresa, che potrebbe perfino essere in favore di Poirier, la cui corsa verso il titolo sembra ancora una ripida salita.

UFC Corner #235 Dove brillano i diamanti