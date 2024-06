Fonte : ilfaroonline di 3 giu 2024

0, si farà sempre garante dei diritti dei lavoratori e sosterrà sempre le imprese che generano crescita e sviluppo” conclude Marco Silvestroni “Mi ha fatto particolarmente piacere apprendere come i rappresentanti della Leonardo Spa si siano messi a disposizione per un coinvolgimento del territorio e dei nostri giovani con l’intento di implementare l’organico dello stabilimento, attingendo proprio dagli Istituti Tecnici della nostra città – commenta il sindaco di Pomezia, Veronica Felici -; un rapporto lungimirante, dunque, quello che continuerà ad avere Pomezia con la Leonardo per una progettualità comune che guarda al futuro e all’occupazione giovanile.

Pomezia lavoro e innovazione | incontro tra Leonardo Spa il senatore Silvestroni e il sindaco Felici