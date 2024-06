Il sindaco di Genova Bucci operato oggi al Galliera | il comunicato dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Marcodi, questa mattina è stato sottoposto stamani a un delicato intervento chirurgico all’ospedale. E subito il mondo della politica invia attestati di solidarietà: “Il- scrive la lista Toti in una nota-, figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suofino ad”. La Lista Toti, “insieme a tutti i sostenitori, si unisce in un caloroso abbraccio virtuale ale alla sua famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo”.