Il Napoli Kvara Di Lorenzo Conte | parla anche Modugno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenutoFrancesco, giornalista di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “reputa quella deluna rosa di ottimo livello e di conseguenza non si prevedono delle rivoluzioni. Potrebbero cambiare quattro calciatori nell’undici titolari. Prevedo due acquisti in difesa e forse un esterno sinistro. Di? Peril problema manco si pone: per il tecnico non andrà via, come non andrà via“. Con, l’attuale capitano del… “Il tempo, il buon senso, il dialogo può favorire la permanenza a. Con calma Di, grazie, potrà ritrovarequegli stimoli dopo un anno difficile e una centralità che il nuovo tecnico non mette affatto in discussione.