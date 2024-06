Calcio femminile Italia a caccia del successo contro la Norvegia a Ferrara nelle qualificazioni agli Europei 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’appuntamento è fissato per domani (4 giugno), al Paolo Mazza dialle ore 18.15. La Nazionalena diaffronterà la, la cui fase finale si terrà in Svizzera l’anno venturo (2-27 luglio). Si tratta della seconda sfida in pochi giornile scandinave, dopo il pari a reti bianche all’Ullevaal Stadion di Oslo. Dopo le prime tre giornate del raggruppamento, i Paesi Bassi guidano con 6 punti, seguiti dacon 4 e Finlandia con 3. Di conseguenza, per le nostre portacolori sarebbe importante ottenere una vittoria per guadagnarsi una posizione migliore nella sfida con le norvegesi e avere ambizioni di pass diretto. Ricordiamo che la formula di qualificazione prevede che le prime due di ogni girone della Lega A approdino alla fase finale della rassegna continentale.