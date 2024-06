Atletico Ascoli conferma per D’Alessandro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prime conferme e prime novità per l’che si prepara ad affrontare il suo secondo campionato di Serie D dopo l’eccellente sesto posto conquistato nella stagione del suo debutto. La squadra del patron Graziano Giordani, fresco di nomina di Cavaliere del Lavoro, vuol farsi trovare pronta ai nastri di partenza di un Girone F che sarà come sempre tra i più difficili della categoria. La primadei calciatori, dopo quella di mister Simone Seccardini, è il capitano Matteo. L’infatti ripartirà dal suo uomo bandiera, dal talentuoso centrocampista diventato uno dei difensori centrali più forti della categoria. 35 anni appena compiuti, viene da una stagione dove ha messo a referto 27 presenze con due assist e il gol sul campo del Roma City che ha portato la prima storica vittoria in Serie D.