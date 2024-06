VIDEO FOTO Il 2 giugno ci ricordi il rispetto delle regole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Svetta il Tricolore italiano spiegato dai Vigili del Fuoco davanti la Prefettura di Avellino, per celebrare i 78 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Per l’occasione, prima uscita pubblica del nuovo Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha inteso celebrare questa ricorrenza attraverso un momento di sentita e partecipata condivisione dei valori fondanti della Costituzione e dell’identità nazionale. Alla presenza di Istituzioni civili e miliari, prima la deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti, poi lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori, la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. “Rimarcare i valori fondanti della nostra Costituzione è il compito di oggi – ha commenta il Prefetto Riflesso- Sono molto felice di essere qui con voi.