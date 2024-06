Torta Nua | ricca di mele e tanto cremosa!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 2 giugno 2024)Nua:di! Se siete alla ricerca di un dessert davvero speciale, provate a preparare laNua. Questo dolce golosissimo combinache affondano in un impasto soffice e una delicatissima crema pasticcera, creando un’esperienza culinaria unica. Sebbene possa sembrare una ricetta particolare e ricercata, il procedimento è sorprendentemente semplice.Nua:di! Ingredienti Per la base: 34 uova 120 ml di latte intero 300 g di farina 00 180 g di zucchero 80 ml di olio di semi 1 bustina di lievito per dolci Buccia di mezzo limone Per la crema: 250 ml di latte intero 2 tuorli 40 g di zucchero 20 g di amido di mais o maizena Preparazione Preparazione della Crema: Preriscaldamento: Preriscaldate il forno a 180°C.