Sinner il sogno Roland Garros continua | Moutet sconfitto in 4 set Ai quarti c’è Dimitrov

(Di domenica 2 giugno 2024) Parigi, 2 giugno 2024 – Sul Chatrier è tutto pronto per il terzo round del2024 tra Jannike Corentin, in palio idi finale dello Slam di Parigi. Da una parte l'altoatesino si presenta alla sfida con un cammino immacolato perché fino a questo momento non ha lasciato per strada nemmeno un set; dall'altro lato l'idolo di casa ha battuto in ordine Jarry, Sevcenko e Ofner tutti con risultato di 3-1. In caso di vittoria,diventerebbe l'italiano con piùdi finale a livello Slam nell'era Open, inoltre eguaglierebbe il miglior risultato in carriera a Parigi dove raggiunse inel 2020. Mentreè il primo francese negli ottavi alda Hugo Gaston nel 2020 e potrebbe diventare il primo transalpino neida Gasquet nel 2016.