Scattare foto di quello che mangiamo può aiutare con la dieta | lo studio dell’università australiana

(Di domenica 2 giugno 2024) Piatti di ogni genere e maniera affollano continuamente i dei nostri social a un livello pantagruelico. Per quanto questa abbuffata visiva abbia come obiettivo principale il racimolare qualche like in più, un nuovodella New Curtin University, Australia, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition sostiene che ne potrebbero derivare anche degli effetti positivi per la. Il lavoro di ricerca ha visto gli autori cercare di capire quale metodo permetta ad un dietologo di ottenere informazioni più precise sulladei suoi pazienti. Ai partecipanti è stato chiesto di utilizzare diversi metodi per ricordare ciò che avevano mangiato nelle ultime 24 ore. Una parte dei partecipanti doveva ad esempio ricordareche mangiava a memoria, gli altri dovevanodei loro pasti utilizzando l’app mobile Food Record.