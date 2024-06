Leclerc la confessione inaspettata | Mi hanno ferito

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024) Charlessi lancia in una: le sue parole lasciato sbigottiti i suoi fan. Ecco cos’è successo La vittoria nel Gran Premio di Monaco era forse la più attesa da Charles. Il pilota monegasco da tempo aspettava di vivere una domenica speciale come quella scorsa. Era stato fin troppo sfortunato nelle precedenti edizioni della gara di casa e stavolta si è rifatto con gli interessi regalandosi un week end da sogno. Charles, la(Ansa Foto) – RompipalloneNelle prove libere è stato il dominatore assoluto, la pole nelle qualifiche e poi la vittoria in gara senza mai lasciare la testa della gara. Insomma, un week end da incorniciare, in cui il pilota ha anche dedicato la vittoria al padre scomparso e regalato il casco alla famiglia di Jules Bianchi, il pilota suo amico morto il 17 luglio 2015 a 25 anni dopo nove mesi di coma in seguito al spaventoso incidente nel Gran Premio del Giappone del 2014.