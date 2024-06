La Commedia dell’Arte contemporanea | un mondo spesso litigioso ma anche affascinante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) La(fenomeno soprattutto italiano, et pour cause) costituisce unma, a suo modo,. Partiamo da due dati di fatto sicuri. 1) Laesiste innegabilmente, come dimostra ad esempio l’importante volume curato da Fausto Sesso nel 2015, che raccoglie fra l’altro interviste e testimonianze di decine di artisti (. Voci, Volti, Voli. Poetiche, tradizioni tradite, maestri, teoriche e tecniche della, Moretti & Vitali); 2) i rapporti che essa intrattiene con quella antica sono molto controversi, alla fin fine indimostrabili e fonte di dispute infinite. Del resto non va mai dimenticato che sullo stesso fenomeno storico, sviluppatosi fra XVI e XVIII secolo, a dispetto di una bibliografia imponente, siamo ben lontani dall’avere verità definitive, a cominciare dalla stessa spiegazione del nome.