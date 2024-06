Il segreto del Real è la tattica del morto Si rimette in piedi da solo grazie alla mentalità di ferro Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) IlMadrid soffre, poi si rialza e trova la chiave per vincere la partita. Una sintesi della finale di Champions e non. È la “del”, chefinenon è mai. Ne parla bene, giornale madridista: I giocatori del Borussia Dortmund ancora non se lo sono spiegato. Né City e Bayern se lo spiegano. IlMadrid ha vinto la Decimoquinta dopo essere stato, ancora una volta, alle corde . «Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni e ilMadrid non perdona», ha lamentato Edin Terzic al termine della partita, l’ultimo a subire la ‘del‘ di Carlo Ancelotti. Sì, la ‘del’ , quella che subiscono i rivali e di cui si parla nello spogliatoio delMadrid. «Siamo una squadra che sa soffrire, ci conosciamo.