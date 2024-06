Il gran ricevimento Politici artisti e vip brindano al Colle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Palmaroli, anche tu qui? Ma allora è vero che invitano proprio tutti". Il brindisi con il capo dello Stato e i due presidenti delle Camere è appena finito: la premier posa il flûte e incrocia lo sguardo del vignettista in arte "le più belle frasi di Osho". Se, ciao core come direbbe lui: ilal Quirinale è una di quelle occasioni in cui non manca mai nessuno. Palazzo e aree limitrofe sgomitano per esserci. Ampiamente rappresentato anche lo spettacolo: ci sono Roberto Bolle, Renato Zero e Claudio Baglioni, c’è Lino Banfi, c’è Giuseppe Tornatore, c’è Fabio Rovazzi tanto per citarne alcuni. Folta pure la delegazione d’Oltretevere. I giornalisti, poi, sono un plotone. Persino Zoro, ovvero Diego Bianchi, si aggira per i giardini.