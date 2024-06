Dalle moto all’arte una vita dietro l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Quando in piazza a Castel Bolognese è arrivato il commissario Figliuolo, qualche tempo fa, lui era lì, con la piccola telecamera a riprendere: ancora oggi, a 91 anni, è sempre viva la passione di Angelo Minarini per le immagini, per la fotografia, una passione nata quando aveva appena smesso i calzoni corti e la guerra era finita da pochi anni. Oltre settant’anni die di professione per lo storico fotografo castellano che recentemente, per iniziativa del figlio Francesco, da anni proiezionista del cinema Moderno, apprezzato regista e documentarista, ha raccontato in un docufilm proiettato con grande successo: due ore di colloquio col figlio, corredate da foto d’epoca. Furono le prime gare dicicletta nel circuito delle Bocche dei Canali a Faenza, all’avvio degli anni Cinquanta, ad accendere quella passione per immortalare la velocità e quando le gare si spostarono al circuito di Imola ecco Minarini correre là, sempre in bicicletta, a scattare foto, tanto che il Museo Costa è ricco di gigantografie firmate da lui.