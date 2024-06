Conte Napoli la firma è sempre più vicina | ecco quando ci sarà – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutta la piazza diattende con ansia l’annuncio dell’ingaggio di Antoniocome nuovo allenatore del club partenopeo.le importanti novità sulladel tecnico pugliese. Dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, nessuno si aspettava che ilcampione d’Italia in carica disputasse quest’anno un campionato così deludente. Alcune difficoltà erano previste, ma non al punto tale che il team partenopeo potesse cambiare ben tre allenatori in una sola stagione. Proprio per risollevare un ambiente depresso dopo un decimo posto, Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di puntare tutte le sue fiche su Antonio. Una volta che Gian Piero Gasperini ha deciso di restare all’Atalanta, di fatto, il patron partenopeo ha chiuso l’accordo con l’ex CT della Nazionale.