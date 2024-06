Bagnaia trionfa a Mugello | spettacolare rimonta e vittoria magistrale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Pecco, nella gara di Moto GP odierna tenutasi a, ha regalato una prestazione straordinaria nella gara odierna, conquistando unache sarà ricordata a lungo. La sua partenza leggendaria, con cinque posizioni guadagnate in un battibaleno, ha lasciato tutti senza fiato. Dopo questo inizio fulminante,ha mantenuto un ritmo impressionante, impossibile da eguagliare per gli avversari, consolidando la sua leadership giro dopo giro.Leggi anche: L’epopea notturna di Musetti, impresa sfiorata. Applausi! #MotoGP RACE Perfect @Peccoreigns supreme at! And it's a @ducaticorse 1-2 #ItalianGP pic.twitter.com/AD20EtRYsy— MotoGP (@MotoGP) June 2, 2024 La gara è iniziata con una grinta e una determinazione che hanno subito fatto la differenza.