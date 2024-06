Schlein | ma che film sta vedendo Meloni? Pd inchioda governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – “Faccio fatica a capire chestae che lingua sta parlando, vede un altro paese. Mi ha attaccato dicendo che la sinistra cancella l’identità, io ho risposto che lei sta cancellando la libertà. Continuiamo are ilsu una gigantesca questione sociale e salariale checontinua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa che il Pd non è disposto ad accettare”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando con i giornalisti a margine della manifestazione all’Arco della Pace a Milano in vista delle elezioni europee. L'articolo: ma chesta? Pdproviene da Ildenaro.it. .