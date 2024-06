Parcheggio di via Boifava proroga di 15 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilresterà aperto e i dieci dipendenti conserveranno il proprio lavoro, almeno per ora. Parliamo deldi viache ha aperto 47 anni fa, quando venne inaugurata la Standa con tanto di silos annesso per i clienti del supermercato. Siamo nel quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. Il silos è di proprietà dell’Aler, così come la limitrofa torre e la struttura che fino a poche settimane fa ospitava Carrefour e Aumai, ormai chiuse perché il supermercato Carrefour ha deciso di non rinnovare il contratto con Aler. Una decisione che sembrava dover avere una conseguenza immediata e negativa anche per il, in subaffitto proprio da Carrefour. Al gestore delera stato detto che avrebbe dovuto lasciare libera lo spazio entro ieri.