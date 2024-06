Orrore a Porto Torres | stacca la testa di un uccello con un morso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Ha preso une gli hato lacon un, la scena era stata filmata ed è finita online. I carabinieri della Compagnia disono riusciti a risalire all’identità del responsabile del terribile gesto avvenuto il 17 maggio. Si tratta di un 35enne originario del Sassarese che vive nel Bresciano. L’associazione Lndc Animal Protection aveva presentato un esposto ai carabinieri, che stavano già indagando sulla vicenda, ed è arrivata la denuncia. (Fonte: Adnkronos) (Foto d’archivio) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .