Nel salotto della Ducati Più tribune al popolo rosso Super sfida Italia-Spagna

(Di sabato 1 giugno 2024) La Desmo curva è già tutta inda tempo. Al punto che, per l’edizione 2024, si è deciso di raddoppiare la Tribunache di fatto considera il Mugello il suobuono. Dunque alla struttura allestita – come ogni anno – alla curva del Correntaio, sono stati aggiunti ulteriori posti dedicati aldelle Rosse. Così il tifovivrà emozioni e sensazioni forti anche in un settore riservatoTribuna Centrale Bronze, proprio sopra al rettilineo del circuito toscano in corrispondenza dei box. Dalfactory di Pecco e Bastianini) al giallo (Vr46) che identifica lee i settori di prato ’occupati’ dai fans di Bezzecchi e di Di Giannantonio. Il giallo del Bez, del resto, aiuterà a rivivere in qualche modo, le macchie con cui il Mugello ha sempre raccontato i mille Gp di Valentino Rossi.