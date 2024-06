Conte al San Carlo è saltato perché costava 70mila euro Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Napoli, l’attesa per ufficializzareè quasi terminata. Il tecnico firmerà lunedì e De Laurentiis lo presenterà in grande stile, ma non al San. L’affitto del palcoscenico costa troppo (70 mila), ora si pensa di tenere la presentazione al Palazzo Reale.al Napoli, l’attesta sta per finire Lo scrive l’edizione napoletana di “” con Marco Azzi: A Napoli è già-mania e De Laurentiis ce la sta mettendo tutta per alimentarla: prima prendendosi sul più bello una settimana di vacanza nelle Baleari e poi dando mandato ai suoi collaboratori del marketing di cercare una location a cinque stelle per la presentazione del nuovo allenatore. I costi elevati dell’affitto del palcoscenico (70 mila) hanno fatto quasi sicuramente sfumare la scelta del teatro San, in pole position fino a giovedì sera.