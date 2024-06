Che stagione sei? Scoprilo con l’armocromia e impara a valorizzarti al meglio!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Quante volte vi è capitato di fare shopping con le amiche e, pur avendo la stessa altezza e fisicità, avete notato una differenza assoluta nel portare più o meno bene determinati colori? Bene, se vi è capitato significa che anche voi avete avuto modi di scontrarvi con l’affascinante mondo del. La materia che, attraverso un’attenta analisi dei colori e toni della pelle, occhi e capelli, permette di individuare le palette di tonalità checi valorizzano, mettendo in risalto al massimo i colori naturali del nostro viso e le sfumature che lo caratterizzano. Ma cos’è davveroe come si fa ad usarla a proprio vantaggio? Cos’èe che effetti ha sul nostro look? Partiamo dalle basi e iniziamo col dire che, la parola armocromia, semplicificando, significa analizzare i propri colori naturali: occhi, capelli ed incarnato e tutte le tonalità che, in modo armonioso, vi si possono accostare e abbinare.