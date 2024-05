Redona vandali in azione prima del confronto tra candidati sindaci | Via Leone XIII non è una piazza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Se volevano in qualche modo contribuire al dibattito previsto per la serata di giovedì 30 maggio, quando iVittorio Apicella, Elena Carnevali e Andrea Pezzotta si confronteranno sui temi più caldi del quartiere di, hanno certamente scelto la strada peggiore. Perché se il fine è quello di sollevare un problema, affinché se ne parli e si trovi una soluzione per il bene del quartiere, il mezzo non può mai essere l’imbrattamento di muri pubblici, che crea un danno a tutta la collettività. E invece nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio per le vie del quartiere sono comparse quattro scritte identiche, impresse con vernice nera: “Lanon è una: via il Pd da”. Ihanno colpito il polo civico, la scuola materna, il campo da calcio dell’oratorio e un muro di cinta di una proprietà privata in via Radini Tedeschi.