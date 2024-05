Strage di civili a Rafah Netanyahu | Un tragico incidente di cui rammaricarsi L’Onu chiede un’indagine approfondita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) È di almeno 45 morti e 200 feriti, in gran parte, il bilancio dell’attacco israeliano su, la città più a Sud della Striscia di Gaza. Le cifre sono state divulgate dal ministero della Sanità della Striscia, dai media palestinesi, ma anche da ong internazionali come Medici senza frontiere. Quest’ultima sta cercando di soccorrere le vittime dell’attacco aereo israeliano sulla città di. I missili sono stati lanciati su un’area umanitaria dove risiedono, nelle tendopoli, migliaia di sfollati palestinesi. Diverse persone, come mostrano i video ripubblicati anche dai media internazionali, sono morte bruciate nelle tende. Le forze armate israeliane – l’Idf – rivendicano l’azione militare e, riguardo alle vittime, parlano di «in fase di revisione».