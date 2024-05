Golf - Scheffler continua la rimonta al Charles Schwab Challenge Dopo tre giri guida Rile - ma la giornata è stata segnata dalla scomparsa di Murray

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) The show must go on, anche se a volte è veramente complicato. Un terzo giro surreale al, con laspezzatapugnalata della notizia delladi Grayson. Il trentenne era in campo venerdì al Colonial Country Club, si è ritirato alla 17 accusando un malore ed è venuto a mancare nella mattinata americana di sabato. Una storia di resilienza la sua, che in passato ha avuto svariati problemi fuori dal campo, ma che gli aveva risolti ed era addirittura arrivato a vincere sul PGA Tour a gennaio. Lo spettacolo però non si deve fermare, e come detto dal Commissioner Jay Monahan la famiglia ha espresso il desiderio che il giocosse. Allora è stato tutto decisamente particolare, con gli spettatori che hanno tutti preso in mano il telefono per saperne di più sulla tragica notizia, anche se dettagli non sono ancora stati comunicati, e i giocatori a cui di riflesso arrivava l’informazione.