Ancora grandine e pioggia Malborghetto sott’acqua E una scuola viene chiusa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Città, frazioni, parte della provincia. Lanon dà tregua e ieri pomeriggio ci si è messa pure la. Una mezz’ora abbondante di acqua e ghiaccio dal cielo hanno portato allagamenti e danni ingenti all’agricoltura. Tra le 16 e le 17 il pluviometro di– una delle zone maggiormente colpite – segnava oltre 60 millimetri di acqua con i vigili del fuoco impegnati a lungo per liberare le strade e i giardini delle case. Grossi problemi anche in via Santa Margherita – siamo in città –,momentaneamente al traffico perché allagata, con vari problemi per scantinati e garage. Sorte simile anche per via Matilde Serao e via Magnoni, dove con il Comune sono intervenuti anche i tecnici di Hera per liberare le caditoie occluse dallae dal fogliame. "Situazione difficile – così il sindaco Alan Fabbri sul suo profilo social, il quale ieri pomeriggio ha annullato un appuntamento elettorale previsto per le 18.