Accoltellato a Cinisello guida fino all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) DaBalsamo, dove era stato ferito con un’arma da taglio, ha provato are sino a casa, per poi cambiare meta all’ultimo momento e raggiungere l’ospedale di Legnano per farsi medicare: l’avventura ha avuto come protagonista un 34enne di origini sudamericane, residente a Canegrate, che domenica sera si era recato in un bar del milanese per una serata come tante altre. Nel locale diBalsamo, però, l’uomo ha avuto un alterco con un altro avventore, che al culmine della lite lo ha colpito con un’arma da taglio, procurandogli ferite alle braccia e a una gamba. Convinto di poter superare la nottata senza particolari conseguenze e di poter tornare a casa per medicarsi da solo, l’uomo si è dunque messo in auto ma quando ha raggiunto Legnano si è reso conto della gravità delle ferite subìte: l’uomo, infatti, aveva già ...