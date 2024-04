Calciomercato Milan – Difensore - Moncada pesca di nuovo in casa Lille

Il Milan ha ripreso gli allenamenti nella giornata di oggi per preparare la sfida contro la Juventus. Presenti al campo di allenamento anche...

Calciomercato Milan, Moncada prova ad imbastire una trattativa con il Real Madrid. Ecco la formula proposta al club spagnolo Comincia a farsi insistente il nome di Dani Ceballos per il centrocampo del Milan. Come riportata infatti da AS, il club ...