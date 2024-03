Furto in un bar a Firenze | portati via 200 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 - Forzano la porta del bar e rubano denaro dal fondo cassa. Il colpo ai danni di un bar a due passi dal policlinico di Careggi a, sarebbe stato messo a segno nello scorso weekend ed è stato scoperto ieri mattina dal proprietario che ha chiamato il 112 Nue. E' intervenuta una volante. In base a una prima ricostruzione, i malviventi dopo aver forzato la porta d'ingresso si sono intrufolati nel locale portando via 200dalla cassa. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di videosorveglianza: si dovrà cercare di far luce sull'episodio, purtroppo l'ennesimo sia nella zona che in città. Non è un caso che più volte dal Comune si arrivata la richiesta di poter disporre di più agenti per il controllo sul territorio.