Juve | miracolo Allegri? Il confronto con la scorsa stagione

(Di lunedì 4 marzo 2024), ilcon lascorse: senza coppe e senza penalizzazione la squadra diha fatto appena un punto in più Il periodo altalenante dellacontinua con il ko di Napoli, terzo nelle ultime cinque uscite e quarto totale in questo campionato. Un campionato che, dopo 27 giornate, vede i bianconeri secondi a quota 57 punti, con tanti che parlano di “”, forse scordando la storia che ha alle spalle questa società. Ma davvero è un’impresa questa dei ragazzi di? Ilcon la passatafa discutere. Dopo 27 turni, nell’annata 2022/23 erano 56 i punti conquistati, con nel mezzo anche le coppe europee e la penalizzazione che tolse quella decina di punti a campionato ormai inoltrato. ...

