(Di lunedì 4 marzo 2024) Ottimo esordio diDue al botteghino, il pubblico accoglie la pellicola di Denis Villeneuve con entusiasmo e il film incassa 3,7al debutto. Anche il boxcelebra l'uscita diDue come una manna dal cielo. 3,7dial debutto, 3 dei quali nel solo weekend, raccolti in 527 sale, proiettano il film nell'olimpo dei blockbuster alimentando la curiosità degli spettatori nei confronti della spettacolare saga sci-fi all-star diretta da Denis Villeneuve. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert ha già superato i 187,5. Scoprite la nostra recensione di...

I redattori di Movieplayer si riuniscono ancora una volta per proporvi una panoramica di commenti su Dune - Parte Due, secondo capitolo dell'adattamento delle ... (movieplayer)

Spettacolari al cinema come nella saga letteraria, i vermi di Dune , antico nome di Arrakis, lasciano il pubblico pieno di stupore e di domande. Per l'intera ... (gqitalia)

Parte nza decisa al botteghino italiano e mondiale per Dune - Parte Due di Denis Villeneuve. Da noi al secondo posto c'è La zona d'interesse (candidato agli ... (comingsoon)

Un cast stellare e una messa in scena coraggiosa e visionaria hanno fruttato a Dune 2 un debutto milionario, più del doppio degli incassi del primo Dune , ... (movieplayer)

Dune - Parte Due esplode al box office italiano e sfiora i 4 milioni di euro: Ottimo esordio di Dune - Parte Due al botteghino italiano, il pubblico accoglie la pellicola di Denis Villeneuve con entusiasmo e il film incassa 3,7 milioni al debutto. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — ...movieplayer

Dune - Parte 2, 187 milioni di dollari di incassi nel mondo, in Italia 3,7 milioni di euro: Dune - Parte 2 ha totalizzato numeri eccellenti in tutto il mondo, anche in Italia dove ha registrato ben 3,7 milioni di dollari di incassi. NOTIZIA di Stefano Paglia — 04/03/2024 Dune - Parte 2 ha ...multiplayer

Dune 2, il film incassa 178,5 milioni di dollari al box office internazionale: Negli Usa registra il miglior incasso del 2024 e il risultato migliore da ottobre 2023 Il primo weekend di Dune 2 è un successo al botteghino. Il film di Denis Villeneuve, secondo capitolo della saga ...tg24.sky