Dimarco | «Che Inter bella! Mio gol? Quando parla Inzaghi succede qualcosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è stato uno dei protagonisti del 4-0 in-Atalanta, l’esterno nerazzurro su DAZN ha commentato con soddisfazione, svelando anche il retroscena delcon Simone. BEL CLIMA – Federicohato così della partita dopo ilrealizzato: «Pensiamo partita dopo partita, i calcoli ne dobbiamo fare pochi, pensiamo a giocare! Questaè veramente bella da veder giocare, stiamo bene tra di noi, scherziamo nello spogliatoio. C’è un bel clima, dobbiamo continuare così. Il mister mi ha detto di partire così laterale, non so come, ma la palla mi è arrivata lì! Il mistersempre, quindi l’ho voluto ascoltare (ride, ndr). Questa ...