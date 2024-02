?? MasterChef Italia Sky e NOW | in 5 ancora in gara | chi accede alla serata finale? ?

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cinque cuochi amatoriali in: sono Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Mancano pochissime prove al traguardo, che ormai si intravede sempre più nitidamente all’orizzonte, ma prima di giungeretanto agognata meta sul loro percorso ci sonosfide e imprevisti, sempre dietro l’angolo. In particolare, le ultime prove studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - negli episodi di giovedì 22 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - sono le più complicate e allo stesso emozionanti, a comporre unache per loro sarà indimenticabile.I cinque cuochi amatoriali impegnati nel penultimo round del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ...