Elden Ring | FromSoftware acquisisce i diritti sull’IP da Bandai Namco

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le tante cure riposte dainhanno dato i loro frutti:non detiene più isulla monumentale IP Iniziamo la settimana alla grande, visto chesi ritrova con una IP in meno: nello specifico,si è ripresa isulla sua ultima creatura,. Nato dallo sforzo congiunto tra Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, il gioco ora è nelle mani del team di sviluppo… più o meno. In realtà, stando al rapporto dettagliato di VideoGamesChronicle in merito, iin transito appaiono riguardare esclusivamente il nome, sebbene non ci siano neanche prove circa la mancata cessione del copyright per ...