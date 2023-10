LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Moschettieri chiudono ottavi | vittoria per il Giappone

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:23 L’Italia tornerà in gara domani con la finale a squadre femminile, mentre nel fine settimana vedremo in pedana Matteo Levantesi con la finale alla parallele pari. 22:22 L’Italia chiude in ottava ed ultima posizione con 241.160. Ihanno pagato un po’ di imprecisioni di troppo a partire dalla terza rotazione, ma l’obiettivo principale di questo Mondiale era la qualificazione olimpica e l’obiettivo è stato raggiunto. 22:20 Questo il podio definitivo: 1.(255.594) 2.Cina (253.794) 3.Stati Uniti (252.428) 22:18 MEDAGLIA D’ORO PER IL! Daiki Hashimoto chiude alla grande alla sbarra (14.366) e regala la medaglia d’oro al ...